



Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с тяжелой формой онкологии

Звезда телесериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, о которой давно не было вестей, чувствует себя неплохо.



Согласно информации портала Телепрограмма.про, актриса продолжает бороться с тяжелой формой онкологии, однако, она набрала в весе и пребывает в хорошем настроении.



"Анастасия очень набрала вес. Но все, кто ее уже видел в этом состоянии, привыкли. Она тоже к себе такой привыкает", - рассказал друг Заворотнюк Анатолий Демидов.



Несмотря на улучшение состояния, артистка все еще страдает от периодических головных болей и проблем с памятью.