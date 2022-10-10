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Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с тяжелой формой онкологии
10.10.2022 19:24 Александр Юзовский

Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с тяжелой формой онкологии

Звезда телесериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, о которой давно не было вестей, чувствует себя неплохо.

Согласно информации портала Телепрограмма.про, актриса продолжает бороться с тяжелой формой онкологии, однако, она набрала в весе и пребывает в хорошем настроении.  

"Анастасия очень набрала вес. Но все, кто ее уже видел в этом состоянии, привыкли. Она тоже к себе такой привыкает", - рассказал друг Заворотнюк Анатолий Демидов.

Несмотря на улучшение состояния, артистка все еще страдает от периодических головных болей и проблем с памятью.

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