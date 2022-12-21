



Анастасия Волочкова раскрыла, кто ее тайный жених

Российская эпатажная балерина Анастасия Волочкова раскрыла личность ее тайного жениха, о котором "трубит" сеть.



По ее словам, он является президентом кондитерской компании Family Desser. Как сообщает KP.ru, президентом этой компании является Дмитрий Дюран.



" Это президент кондитерской компании Family Dessert. Он занимается развитием мануфактур в разных странах мира по производству десертов и тортов. Они, кстати, очень вкусные, на мои мероприятия он неоднократно их дарил", - рассказала Волочкова.



Волочкова рассказала, что познакомилась с женихом, когда он привез на ее спектакль сладости для детей-участников. В костюме Деда Мороза Дмитрий приезжал к балерине домой.





