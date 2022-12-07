



Анастасия Волкова сменила купальник на веники

Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз сыграла на публику, удивив всех своей выходкой. На этот раз танцовщица сфотографировалось полностью обнаженной в бане.



На этот раз обошлось без шпагатов, а непристойные места артистка прикрыла вениками. Сама Волочкова сказала, что теперь так выглядит ее домашняя русская баня. По словам балерины, на такой шаг она пошла после советов друзей из Петербурга.



Оказалось, что компанию бывшей приме Большого театра составил банщик, имя которого осталось в секрете. В дополнении к основным обязанностям мужчине пришлось еще и фотографировать скандальную звезду.