



Амстердам: владельцев пустующего жилья будут штрафовать

В Амстердаме домовладельцев ждут неприятные нововведения. Владельцы пустого жилья будут вынуждены либо заселиться в него сами, либо отдать его в аренду. Власти решили, что дома и квартиры не должны стоять пустыми. Тех, кто не выполнит такие условия, ждут ощутимые штрафы. Соответствующий закон может вступить в силу уже с декабря.



Поправки к закону могут одобрить в ближайшее время, и тогда с декабря нынешнего года система штрафов вступит в действие.



Такие жесткие требования к владельцам пустого жилья связаны с тем, что в Амстердаме возник жилищный кризис. В столице Нидерландов многие люди остро нуждаются в крыше над головой. И в то же время, многие квартиры в городе пустуют. Поэтому власть решили в приказном порядке "простимулировать" владельцев незаселенных квартир сдать их в аренду или жить там самим.



"У нас слишком мало жилья. Много домов не заселены без всякой на это причины. Я рада, что мы можем это исправить, потому что пустое жилье в таких ситуациях — это неоправданно. Мы будем гарантировать, что дома будут использоваться для того, для чего они предназначены, - для проживания", - заметила заместительница столичного градоначальника Зита Пелс.



Тех, кто не подчинится требованиям закона, оштрафуют на 4500 евро. Для рантье, которые зарабатывают на аренде жилья, предусмотрен еще более строгий штраф – 9000 евро.



Законопроект еще должен одобрить горсовет Амстердама. Если депутаты его поддержат, то закон вступит в силу в первый день зимы и будет действовать минимум до 2025 года. При этом в мэрии обещают помочь владельцам жилья рассчитать арендную плату по рыночной стоимости.