Американский производитель игрушек ищет "главного игрока UNO"

Пропуск, реверс, ничья и подстановочные карты были особенностями популярной игры UNO в течение многих лет, и у одного счастливчика будет возможность протестировать ее новую игру за значительную плату.



Компания по производству игрушек Mattel объявила, что ищет своего первого в истории "главного игрока UNO", который возглавит ее новейшее дополнение, UNO Quatro. Кандидаты должны ответить на четыре вопроса, чтобы получить эту работу.



Сообщается, что работа потребует четырех часов присутствия в день, четыре дня в неделю в течение четырех недель подряд.



Mattel будет платить 4 444 доллара за каждую из четырех недель, что означает, что к концу своего пребывания в должности игрок заработает в общей сложности 17 776 долларов.



Ожидается, что главный игрок UNO будет играть и обучать других UNO Quatro, а также помогать команде создавать контент для своих видеоканалов.



Игра Quatro отличается от знакомой колоды карт стопкой разноцветных плиток, где цель состоит в том, чтобы собрать четыре в ряд, сопоставляя цвет или номер.



Mattel Inc — американская компания, производитель игрушек, масштабных моделей техники, выпускающий куклу Барби, Monster High, Ever After High.