



Американские синоптики: "погода Эль-Ниньо" может сохраниться до февраля

По прогнозу Национальной метеорологической службы США, Эль-Ниньо в Северном полушарии продлится с декабря 2023 года по февраль 2024-го с вероятностью более 95%%, сообщает агентство Xinhua .



Эль-Ниньо и Ла-Нинья – климатические явления в Тихом океане, которые могут влиять на погоду по всему миру. Во время Эль-Ниньо пассаты слабеют, и теплая морская вода оттесняется обратно на восток, к западному побережью Америки.



"В июле температура поверхности воды в экваториальной части Тихого океана была выше среднего уровня, что свидетельствует о продолжении явления Эль-Ниньо", - сообщили в четверг в Национальной метеорологической службе.



Метеорологи отмечают, что текущая ситуация повышает уверенность ученых в "сильном" Эль-Ниньо: с примерной вероятностью две трети температуры воздуха в ноябре-январе будут выше среднего показателя на 1,5 градуса Цельсия и более.



Всемирная метеорологическая организация в мае предупреждала, что подобные погодные условия могут привести к повышению глобальной температуры.

