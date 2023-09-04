



Американка заснула с кольцом после вечеринки, а утром никак не смогла его снять

Более 7 миллионов зрителей следили в TikTok за мучительной историей Брианы, которая заснула с кольцом на пальце, а проснувшись, не смогла его снять.

Девушка рассказала, что после вечеринки она легла спать с тройным кольцом на среднем пальце, но утром не смогла его снять. Рядом с фотографией, на которой изображено кольцо, сжимающее ее палец, она посетовала: “Это кольцо не сдвинется с места. Любые решения приветствуются”.



Бриана попробовала различные способы – окунула палец в ледяную воду, держала руку над головой, чтобы уменьшить приток крови и отек, и даже обмотала опухший палец веревкой, пытаясь вытащить кольцо. Затем Бриана направилась в “пункт первой помощи”, где ей тоже не смогли помочь. Потом она отправилась в клинику, и из этого тоже ничего не вышло. Помочь девушке смогла MD City Urgent Care, крупнейшая служба неотложной помощи в Нью-Йорке.



Обрадованная, она опубликовала фотографию своей руки без колец с подписью: “Я наконец-то свободна! Спасибо всем, кто подписался”.

