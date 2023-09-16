



Американка придумала неординарный способ поиска мужа: что вышло

Американке из Нью-Йорке надоели виртуальные знакомства в сети в поисках второй половинки, потому она решилась неординарным способом найти себе мужа.



По данным газеты Metro, девушка соорудила табличку с ее аккаунтом в Instagram и надписью “ищу мужа” и встала на одной из улиц, чтобы проверить, что из этого выйдет.



Это позволило ей моментально привлечь к себе внимание. Мужчины начали с открытыми ртами заглядываться, даже несмотря на то, что возле них были их возлюбленное.



"Один парень в конце увидел вывеску, подошел и забрал меня – теперь я с ним на связи, и мы общаемся. Посмотрим, что из этого выйдет. На данный момент мы просто разговариваем", - позже призналась американка.



По словам смелой девушки, такие действия позволяют ей покинуть зону комфорта, зато у людей такой способ найти мужа вызвал положительный отклик.



