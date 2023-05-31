



Американка, обвинявшая Байдена в домогательствах, просит о гражданстве РФ

бай, бывшая сотрудница офиса в то время сенатора Джо Байдена , обвинявшая его в сексуальном насилии, приехала в Россию, где выступила с российскими пропагандистами на пресс-конференции. Об этом сообщает CBСSnews.



Во время президентской гонки 2020 года Рид обвинила Джо Байдена в сексуальных домогательствах и нападениях на нее, когда она работала в его офисе в Сенате в 1993 году. Байден решительно отрицал обвинения Рид. Также ни один бывший сотрудник не заявил, что он когда-либо был свидетелем или слышал о каких-либо сексуальных нарушениях в его офисе в Сенате.



Позже Рид столкнулась с вопросами доверия, в частности относительно ее образования и других полномочий. Три года спустя Рид, не делая за это время никаких заявлений, появилась 30 мая в Москве, где сидела рядом с осужденной в США шпионкой Кремля Марией Бутиной и отвечала на вопросы российских государственных СМИ.



Женщина сообщила, что решила приехать в Россию после “смертельных угроз. Издание отмечает, что не может подтвердить заявления об угрозах. В ходе конференции Бутина пообещала обсудить возможность предоставления Рид российского гражданства и попросить президента России Владимира Путина "скорее отследить ее запрос на гражданство".