



Американец выиграл 580 тысяч долларов, купив не те лотерейные билеты



Житель штата Мэриленд выиграл 580 000 долларов по лотерейному билету, купленному только благодаря ошибке продавца. Об этом пишет UPI.



Счастливчик рассказал представителям лотереи Мэриленда, что он зашел в магазин Campus Way Exxon в Верхнем Мальборо, собираясь купить несколько билетов Cash4Life. Однако продавец магазина продал ему совсем другие билеты.



"Я дал ему деньги и сказал: "Я хочу купить пять билетов Cash4Life". Служащий ошибся и дал мне вместо них билеты Multi-Match. Я подумал, что они новые и не стал спорить", – поделился победитель.



Он решил оставить купленные билеты и через несколько дней обнаружил, что выиграл приз в размере 580 000 долларов в розыгрыше Multi-Match. По его словам, он остановился, чтобы еще раз проверить свою удачу.



"По дороге домой с работы в тот вечер я зашел в магазин и проверил билет. Я сфотографировал сообщение, чтобы доказать потом подлинность выигрыша", – сказал он.



По словам жены победителя, именно фотография выигрышного сообщения убедила ее в том, что это не розыгрыш. Супруги рассказали, что полученные деньги позволят им выплатить кредит на обучение ребенка в колледже и открыть новый семейный медицинский бизнес.

