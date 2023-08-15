



Американец узнал о крупном выигрыше в лотерею лишь спустя месяц

Житель американского штата Юта выиграл в лотерею три миллиона долларов, но даже не подозревал об этом целый месяц.



Счастливым обладателем миллионов стал Дж. Рефухио Гонсалес Алмейда.



Мужчина купил билеты Mega Millions в Айдахо. Он съездил в город дважды за одни выходные ради того, чтобы убедиться в том, что купил достаточное количество билетов для розыгрыша, который состоялся 4 июля.



"Игра в лотерею — мое хобби. Когда я не сорвал джекпот в 400 миллионов долларов в ту пятницу, то подумал: "Мне нужен билет на 4 июля". Поэтому в субботу я поехал обратно в Малад. Тогда я закупил много билетов", - вспомнил Алмейда.



По словам американца, он решил проверить результаты розыгрыша, которые приятно удивили, лишь спустя месяц.