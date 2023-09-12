



Американец посмотрел 777 фильмов в кинотеатре за год и установил рекорд

32-летний житель Пенсильвании Зак Своп занес свой рекорд в Книгу Гиннеса, сходив в кино 777 раз за год.



Зак начал свою попытку с показа фильма “Миньоны: Восстание Грю” в июле 2022 года и завершил лентой “Индиана Джонс и часы судьбы” год спустя.

Своп побил рекорд в 715 просмотров, установленный французским киноманом Винсентом Кроном в 2018 году. По его словам, он сэкономил на билетах в кино в местный кинотеатр Regal Cinemas, подписавшись на безлимитное членство, которое позволяло ему неограниченное количество походов в кино за 22 доллара в месяц.



Сотрудники Regal следили за Своупом во время его показов, чтобы убедиться, что он соблюдает правила, установленные Книгой рекордов Гиннеса, которые включают в себя отказ от перерывов во время фильмов.



Киноман рассказал, что смотрел до трех фильмов после работы в будние дни и еще больше в выходные. Чаще всего всего – 47 раз он смотрел “Кот в сапогах: Последнее желание”. Самым любимым его фильмом стал “Через вселенные”, а меньше всего ему понравился “Заговор дьявола”.



Зак установил рекорд, чтобы “повысить осведомленность о проблемах психического здоровья”. Компания Regal Cinemas отпраздновала его успех пожертвованием в размере 7 777,77 долларов США в пользу Американской федерации по предотвращению самоубийств.