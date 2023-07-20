



Американец купил в магазине лотерейный билет и сорвал джекпот - 1,08 млрд долл

Игрок Powerball из Калифорнии выиграл огромный джекпот в размере 1,08 миллиарда долларов , третий по величине приз в лотерее в среду вечером, пишет New York Post.



Выигрышными номерами были 7, 10, 11, 13, 24 и красный Powerball 24.



По данным калифорнийской лотереи , выигрышный билет был продан в мини-маркете Las Palmitas Mini Market в центре Лос-Анджелеса .



The Post обратился в магазин за комментариями.



Новый миллиардер сможет выбрать между выплатой в размере 1,08 миллиарда долларов или единовременной выплатой, оцениваемой в 558,1 миллиона долларов.



Три обладателя билетов выиграли приз в размере 2 миллионов долларов за то, что угадали каждый из белых шаров и Power Play.



36 человек, в том числе двое в Нью-Джерси и пятеро в Нью-Йорке, сопоставили все пять белых шаров и получат 1 миллион долларов.



Выигрыш в среду вечером произошел после 39 розыгрышей без победителя джекпота, начиная с 19 апреля, когда владелец билета в Огайо выиграл 252,6 миллиона долларов.



Шансы на выигрыш джекпота составляют 1 к 292 201 338.



Это третий раз, когда кто-то из Калифорнии выиграл не менее 1 миллиарда долларов в Powerball.



В ноябре житель Калифорнии Эдвин Кастро выиграл розыгрыш на 2,04 миллиарда долларов, самый крупный джекпот в истории Powerball .



