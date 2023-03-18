



Американец купил билет на АЗС и сорвал джекпот

Житель Мичигана просто ехал своим делам и остановился на АЗС, решив купит лотерейный билет, даже не догадываясь, что разбогатеет.



По данным Michigan Live, мужчине удалось сорвать джекпот, получив 1 миллион долларов.



Американец играл и раньше в лотереи Millionaire Maker, которые, в итоге, изменили его жизнь.



"Мне очень понравилась первая игра Millionaire Maker, поэтому я обрадовался, когда вышла игра Millionaire Maker II, и у меня было предчувствие, что я выиграю в нее крупную сумму", — отметил он.



По словам победителя лотереи, он стер скретч и сразу же побежал домой обрадовать новостью жену.



"Когда я увидел, что выпало число 26, принесшее приз в 1 миллион долларов, я не мог поверить! Я сразу же пошел домой, чтобы сообщить жене радостную новость и попросить ее посмотреть билет. Мы оба были так взволнованы", — отметил победитель.



Он получил выплату в размере 634 000 долларов. Теперь американец планирует отложить часть денег для внуков, а оставшуюся - сберечь на старость.

