



Американец купил 15 лотерейных билетов и сорвал столько же джекпотов за день

Житель штата Мэриленд купил 15 одинаковых билетов на один и тот же тираж лотереи, в результате выиграл 15 призов по 50 000 долларов США. В общей сумме он получил 750 тысяч долларов. Об этом пишет UPI.



65-летний счастливчик рассказал, что в прошлом он выигрывал небольшие джекпоты в лотерее Pick 4 и других играх, но его выигрыш в лотерее Pick 5 является самым крупным на сегодняшний день.



Баловень судьбы посетил магазин Brothers Liquors на Old Fort Road в Форт Вашингтоне, купил 15 одинаковых билетов на один и тот же розыгрыш Pick 5 и в результате сорвал джекпот, выиграв по 50 000 долларов на билет.



Победитель лотереи, проработавший 20 лет федеральным служащим, рассказал, что выигранные деньги позволят ему и его жене безбедно жить на пенсии.