



Аляскинский треугольник, где исчезли 20000 человек, появились НЛО и снежные люди

В малонаселенном районе Аляски, где наблюдались сотни НЛО и “снежных людей”, с 1970 года исчезло 20 000 человек.



В этом районе, расположенном между Джуно, Анкориджем и небольшим городком Барроу сосредоточена паранормальная активность. Объяснения странного явления варьировались от самых разных: от деятельности инопланетян до мощных электромагнитных полей в этом районе, подобных тем, что обнаружены в Бермудском треугольнике.



В местных легендах говорится о “существе” – снежном человеке, терроризирующем города. В последние годы этот район стал местом тысяч необъяснимых исчезновений.



По данным World Population Review, в Аляске больше всего пропавших без вести людей по сравнению с любым другим штатом США – в среднем 42,16 на 100 000 человек. В качестве объяснения массовых исчезновений в этом районе выдвигались различные теории.



Исследователь Кен Герхард рассказал History Channel, что треугольник может быть областью с повышенной электромагнитной силой.



“Теория заключается в том, что эти конкретные области перегружены геоэлектромагнитной энергией, и что избыток электромагнитной энергии приводит к некоторым странным вещам”, – говорит он.



В новом документальном фильме Discovery были взяты интервью у людей, переживших самые захватывающие паранормальные явления. В их число входит Уэс Смит, который видел “очень странные” треугольные объекты, летающие “без единого звука”.



Эксперт по НЛО Дебби Зигельмейер рассказала, что малочисленное население Аляски делает ее “привлекательной” для инопланетян.

“Они могут идти куда хотят”, – сказала Дебби, следователь команды MUFON. “В этом привлекательность Аляски”.



MUFON полагает, что инопланетяне могут шпионить за военными технологиями, демонстрируемыми в Аляскинском треугольнике, и указывает на рост числа наблюдений НЛО после Второй мировой войны.



Одним из крупнейших исчезновений стала потеря 44 военнослужащих на борту самолета Douglas C-54 Skymaster, следовавшего из Аляски в Монтану. Несмотря на одну из крупнейших совместных поисково-спасательных операций канадских и американских властей, никаких следов обнаружено не было.



Криптозоолог Клифф Баракман сообщил изданию, что в дикой местности Аляски может прятаться “что угодно, любого размера”.



“С такой фантастической средой обитания и таким небольшим количеством людей, с которыми можно конкурировать, Сасквачи фактически имеют преимущество на Аляске”.



Сасквачи – мифические человекообразные существа, якобы обитающие на северо-западе США и в западной Канаде. Обычно описываются как большие волосатые гоминиды, передвигающиеся на двух ногах. Часто считаются локальным (североамериканским) вариантом снежного человека.