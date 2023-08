Аллигатор попытался пробраться в дом по стене: что из этого получилось

В американском штате Флорида огромный аллигатор попытался пробраться в жилой дом по стене.



По данным газеты USA Today, этот момент засняли на камеру.



По словам главного метеоролога WINK News Мэтта Девитта, он часто получает от людей кадры с рептилиями, но это для него "что-то новенькое".



Инцидент произошел в районе Babcock Ranch. Аллигатор всячески старался пробраться в помещение, но каждый раз, вставая на задние лапы, падал на бок.

*HUGE FLORIDA GATOR* tries to climb up a house last night in Babcock Ranch, Florida. That's a new one! Credit: @WINKNews viewer Kayla 🐊👀 pic.twitter.com/X6OglOqF7a