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Аллигатор попытался пробраться в дом по стене: что из этого получилось
17.08.2023 02:30 Алина Груднева

Аллигатор попытался пробраться в дом по стене: что из этого получилось

В американском штате Флорида огромный аллигатор попытался пробраться в жилой дом по стене.

По данным газеты USA Today, этот момент засняли на камеру.

По словам главного метеоролога WINK News Мэтта Девитта, он часто получает от людей кадры с рептилиями, но это для него "что-то новенькое".

Инцидент произошел в районе Babcock Ranch. Аллигатор всячески старался пробраться в помещение, но каждый раз, вставая на задние лапы, падал на бок.

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