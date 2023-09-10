



"Алла сама придумала": Галкин признался, что жил с другой женщиной

Российский шоумен Максим Галкин какое-то время жил у певицы Лаймы Вайкуле.



По данным российских СМИ, в этом он признался латвийским журналистом, когда находился с семьей в отпуске в Юрмале.



По словам юмориста, примадонну совершенно не смутил тот факт, что он будет жить с другой женщиной, которая является ее давней подругой.



"У меня были концерты в Литве, мне было удобно прилететь в Ригу. Я просто у Лаймы жил. Алла знала? Так это она и придумала! Надежно, под присмотром", — рассказал Галкин.



Во время отпуска в Юрмале Пугачева и Галкин арендовали роскошную виллу на берегу Рижского залива, где один месяц проживания обходился в 15 млн рублей.