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"Алла сама придумала": Галкин признался, что жил с другой женщиной
10.09.2023 19:12 Алина Груднева

"Алла сама придумала": Галкин признался, что жил с другой женщиной

Российский шоумен Максим Галкин какое-то время жил у певицы Лаймы Вайкуле.

По данным российских СМИ, в этом он признался латвийским журналистом, когда находился с семьей в отпуске в Юрмале.

По словам юмориста, примадонну совершенно не смутил тот факт, что он будет жить с другой женщиной, которая является ее давней подругой.

"У меня были концерты в Литве, мне было удобно прилететь в Ригу. Я просто у Лаймы жил. Алла знала? Так это она и придумала! Надежно, под присмотром", — рассказал Галкин.

Во время отпуска в Юрмале Пугачева и Галкин арендовали роскошную виллу на берегу Рижского залива, где один месяц проживания обходился в 15 млн рублей. 

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