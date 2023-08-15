



Алла Пугачева проспорила детям на пляже – видео

Алла Пугачева и Максим Галкин проводят время в Латвии, откуда почти ежедневно делятся кадрами с детьми.



На видео под песню Аллы Борисовны “Бумажный змей” запечатлена прогулка звездной семьи по побережью. Дети запускают змея, а родители наблюдают за ними со стороны.



“Мам! Летит, как и вчера. Ты проспорила”, – кричит довольный Гарри и убегает по пляжу с бумажным змеем в руках.



Это уже второе лето звездной семьи вдали от России. В марте 2022-го Пугачева с семьей улетела в Израиль. И теперь приезжает в Москву лишь ненадолго.