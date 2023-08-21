



Алла Пугачева не смогла попрощаться с умершей супругой Раймонда Паулса

На панихиде присутствовали только близкие родственники. Паулс сделал все, чтобы проститься с любимой женщиной без внимания посторонних.

В начале августа скончалась супруга известного композитора Раймонда Паулса, прожившая в счастливом браке с ним 60 лет.



4 августа внучка маэстро Анна Мария сообщила у себя в блоге, что бабушка ушла из жизни. Дату и время прощания с Ланой до последнего момента держали в тайне.



На прощании присутствовал очень узкий круг людей. Как сообщает латвийский журнал Privatā Dzīve, Алла Борисовна тоже хотела проводить Лану в последний путь, но Паулс выступил против. Вероятно, композитор не захотел привлекать излишнее внимание прессы в столь печальный день. Ведь если бы Пугачева появилась на панихиде, здание окружили бы репортеры и фотографы.



К гробу Полы смогли подойти всего пять человек – сам Паулс, его дочь Аннет с мужем и внучки Анна Мария и Моника. Другим желающим попрощаться с Ланой, в том числе и Пугачевой, прислали уведомление о дополнительной церемонии. Она должна состояться после захоронения урны с прахом на Лачупском кладбище в Пардаугаве, там же покоятся родители маэстро.

