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Алла Пугачева нашла покупателя на свой замок в деревне Грязь за миллиард рублей
05.03.2023 15:38 Аркадий Бочаровский

Алла Пугачева нашла покупателя на свой замок в деревне Грязь за миллиард рублей

Певица Алла Пугачева нашла покупателя на свой замок в деревне Грязь за миллиард рублей. Об этом сообщил музыкальный продюсер Сергей Дворцов, которой лично знаком с примадонной. Таким образом, она практически разорвала все связи с российской стороной.

«Сейчас в особняке никто не живет, он под надежной охраной и по-прежнему выставлен на продажу. Говорят, что уже есть человек, который согласен заплатить за замок 1 миллиард рублей», — сказал Сергей Дворцов в интервью «Комсомольской правде».

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