



Алла Пугачева нашла покупателя на свой замок в деревне Грязь за миллиард рублей

Певица Алла Пугачева нашла покупателя на свой замок в деревне Грязь за миллиард рублей. Об этом сообщил музыкальный продюсер Сергей Дворцов, которой лично знаком с примадонной. Таким образом, она практически разорвала все связи с российской стороной.



«Сейчас в особняке никто не живет, он под надежной охраной и по-прежнему выставлен на продажу. Говорят, что уже есть человек, который согласен заплатить за замок 1 миллиард рублей», — сказал Сергей Дворцов в интервью «Комсомольской правде».