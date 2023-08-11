



Алкогольный гороскоп для знаков Зодиака: кому какой напиток подходит

Если бы знаки Зодиака выбирали алкоголь по характеру, то вы бы сильно удивились. Предпочтения в спиртном действительно сильно различаются в зависимости от характера.



И о том, что лучше пить на вечеринке или в компании друзей, какой алкоголь подходит каждому знаку Зодиака, читайте в нашем "алкогольном гороскопе", в котором подробно расписана вся "спиртная карта".





ОВЕН (21 марта – 20 апреля)

Овны, горячие, импульсивные во всем, начиная от будничной серости, заканчивая ночной жизнью. Они легко и быстро напиваются, особенно если неделя выдалась напряженной. В целом, у них нет каких-то особых предпочтений или зацикливания на алкоголе, но больше всего по ощущениям и послевкусию им подходит огненный абсент, который оставляет сладкое послевкусие, создает жар внутри.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



А прекрасные Тельцы остановятся на красном вине. Но этим ребятам не подойдет абы какое винишко. Они предпочитают пить алкоголь из элитных сортов винограда и произведенное на лучших заводах мира. Кстати говоря, осторожнее: спокойные и размеренные Тельцы в обычной жизни, разбавив свою кровь алкоголем, могут проявить буйный нрав и стать неуправляемыми.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Близнецы – это идеальные алко-компаньоны. Для них важнее компании, чем качество и вкус алкоголя. Главное, чтобы было весело и движово. Но все же, я для близнецов оставлю коктейль B-52. Непростой, многослойный и забирающий все напряжение у своего обладателя. Прямо, как истинный Близнец.



РАК (22 июня – 22 июля)



У Раков с алкоголем разговор "на вы". Уж больно легко они поддаются соблазну, особенно учитывая их тонкую душевную организацию. Поэтому – домашние настоечки, по бабушкиному рецепту, с любимыми людьми будут для Раков, как бальзам на душу.





ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Великолепные Львы олицетворяют праздник и роскошь во всем. Им крайне важно, где они пьют, что они пьют и с кем они пьют. И поэтому, чтобы поддерживать ощущение празднества постоянно, конечно же, без шампанского здесь не обойтись.





ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Девы по своей природе слишком щепетильно относятся к своему здоровью, поэтому если и будут пить, то только с намеком на пользу. Коньяк хорош для улучшения пищеварения, снятия усталости, а еще и помогает усваиваться витамину C за счет дубильных веществ в составе. Дева будет точно довольна.





ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Весы, для вас есть готовая реплика для бармена: "Мартини и водка, взболтать, но не смешивать". Коктейль Джеймса Бонда, который является ярким представителем галантных и очаровательных весов, не зря выбирал этот напиток. Мартини – слабоалкогольный и сладкий на вкус – в сочетании с водкой будет балансировать на грани ощущений.





СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Скорпионы выбирают из барной карты себе подобных. Крепкие, сильные, агрессивные напитки в чистом виде. Как вариант – бренди или виски с хорошей родословной. Кстати говоря, Скорпионам лучше не напиваться: они могут потерять контроль над своими эмоциями и это может плохо кончиться.





СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Стрельцы пьют только качественный элитный алкоголь. А если еще и добавить пыль в глаза, заказав то, что не для всех, Стрелец точно придет в восторг. Бурбон – отличный вариант. Во-первых, его пьют немногие, а, во-вторых, название немного будоражит, а необычность привлекает к себе внимание.





КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Козероги выбирают классические строгие напитки. Причем чем больше выдержка, тем лучше для Козерога. Хороший виски заставит хоть немного отвлечься от своих мыслей, расслабиться и раскрепоститься.





ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Водолей любит провокации и шоу, а значит, их алко-вечер не может быть без показательных выступлений. Поэтому он точно не устоит перед самбукой с зернами и языками пламени. Здесь он покажет, на что способен. Но Водолеям большое количество алкоголя не рекомендуется, так как и без него они активно повышают внутреннюю тревожность и эмоциональность.





РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)