



Алкоголизм певицы МакSим: нарколог озвучил печальный прогноз

Лечение алкогольной зависимости у певицы МакSим может затянуться на всю ее жизнь.



Такой печальный прогноз в интервью российскому изданию "Абзац" озвучил психиатр-нарколог Алексей Казанцев.



"К сожалению, лечение от зависимости может занять всю оставшуюся жизнь. Как говорят, "бывших не бывает", — отметил он.



По словам Казанцева, реабилитация, как таковая, займет приблизительно полгода. Однако лечение на этом не заканчивается, ведь знаменитости придется посещать собрания "анонимных алкоголиков" и психолога.



Напомним, неожиданное признание об алкоголизме певица МакSим сделала 13 июля. Она рассказала, что подсела на стакан после того, как вернулась из больницы. Знаменитость, тем не менее, подчеркнула, что решила бросить с пагубной привычкой.