Новости » Life Style
Алкоголизм певицы МакSим: нарколог озвучил печальный прогноз
13.07.2023 17:35 Алина Груднева

Алкоголизм певицы МакSим: нарколог озвучил печальный прогноз

Лечение алкогольной зависимости у певицы МакSим может затянуться на всю ее жизнь.

Такой печальный прогноз в интервью российскому изданию "Абзац" озвучил психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

"К сожалению, лечение от зависимости может занять всю оставшуюся жизнь. Как говорят, "бывших не бывает", — отметил он.

По словам Казанцева, реабилитация, как таковая, займет приблизительно полгода. Однако лечение на этом не заканчивается, ведь знаменитости придется посещать собрания "анонимных алкоголиков" и психолога.

Напомним, неожиданное признание об алкоголизме певица МакSим сделала 13 июля. Она рассказала, что подсела на стакан после того, как вернулась из больницы. Знаменитость, тем не менее, подчеркнула, что решила бросить с пагубной привычкой.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru