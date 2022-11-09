



Алиса Фрейндлих госпитализирована

86-летняя советская и российская актриса театра и кино Алиса Фрейндлих была госпитализирована в одну из петербургских больниц. Артистка заразилась коронавирусом. Она пыталась лечиться дома, но потом стала чувствовать себя хуже.



Новый год ей придётся провести в больнице. Вместе с артисткой в больницу попали ее дочь Варвара и внучка Анна."Этот год был особенный, очень сложный для всех нас во всех смыслах. И, если ещё "вчера" я думала, что мы проводим его, поблагодарим за всё, чему он нас научил и на что испытывал, и встретим Новый, другой год, то сейчас мои мечты остаются мечтами. Это первый Новый год, когда моя семья встретит его в совсем других реалиях. Но даже в столь сложное время, судьба распорядилась так, чтобы мы были вместе. Я, мама, бабушка Алиса", — написала в своём личном блоге внучка знаменитости Анна Мышинская.