



Алина Загитова потрясла поклонников "невероятно сексуальным танцем"

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в соцсеятх видео с тренировки по танцам с элементами стрип-пластики.



20-летняя спортсменка показала отрывок танца, который впечатлил поклонников. Ранее стрип-пластикой увлекались Евгения Медведева и Александра Трусова, но фанаты Загитовой считают, что Алина - вне конкуренции.



Загитова - чемпионка ОИ-2018 в женском одиночном катании. Фигуристка приостановила карьеру три года назад. Уже третий сезон подряд Загитова ведёт шоу "Ледниковый период" на Первом канале.





