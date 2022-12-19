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Алина Загитова потрясла поклонников "невероятно сексуальным танцем"
19.12.2022 19:49 Аркадий Бочаровский

Алина Загитова потрясла поклонников "невероятно сексуальным танцем"

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в соцсеятх видео с тренировки по танцам с элементами стрип-пластики.

20-летняя спортсменка показала отрывок танца, который впечатлил поклонников. Ранее стрип-пластикой увлекались Евгения Медведева и Александра Трусова, но фанаты Загитовой считают, что Алина - вне конкуренции.

Загитова - чемпионка ОИ-2018 в женском одиночном катании. Фигуристка приостановила карьеру три года назад. Уже третий сезон подряд Загитова ведёт шоу "Ледниковый период" на Первом канале.


 

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