



Алина Кабаева с детьми живет рядом с валдайской резиденцией Путина

Председатель совета директоров “Национальной медиа группы” Алина Кабаева (как предполагается, мать троих детей Владимира Путина) через подставных лиц владеет недвижимостью на сумму около 120 миллионов долларов. Среди этой недвижимости – деревянный дом на территории резиденции Путина на Валдае, пишет в своем расследовании издание “Проект”.



Дом площадью 1200 квадратных метров, судя по спутниковым снимкам, начали строить в 2020 году. Завершилось строительство два года спустя. Как рассказал “Проекту” источник, знакомый с устройством резиденции, ее создавали “специально для Кабаевой”. В 2021 году рядом с домом, который находится на берегу канала, был сооружен лодочный причал, с которого можно переплыть на лодке в оформленный в классическом стиле парк, занимающий участок в 28 гектаров.



Дом Кабаевой находится на земле, принадлежащей бизнесмену Юрию Ковальчуку – в 800 метрах от дома, построенного в начале 2000-х для Владимира Путина, пишет “Проект”. Официальная резиденция президента РФ “Ужин” находится по соседству с землями Ковальчука.



“Проект” утверждает, что в доме Кабаевой постоянно проводят время ее дети. Издание пишет, что у бывшей гимнастки есть пять помощниц, две из которых являются ее двоюродными сестрами для того, “чтобы заниматься детьми знаменитой гимнастки”. Косвенным доказательством того, что в резиденцию приезжают дети, “Проект” называет построенную там в период между 2016 и 2020 годами большую детскую игровую площадку.



У одной из помощниц Кабаевой вблизи резиденции куплены квартира и загородный дом. При этом издание подчеркивает, что на свои официальные доходы сделать это она бы не смогла. “Видимо, Кабаева проводит на Валдае так много времени, что ее ближайшей помощнице даже приобрели там недвижимость”, – делает вывод “Проект”.



Вероятно, Кабаева и ее дети – как и сам Путин – при поездках в резиденцию используют специальную железнодорожную ветку и охраняемую станцию. Как пишет “Проект”, она была построена в 2019 году, а необходимость строительства официально объяснялась “созданием противопожарного разрыва”. На станции обустроена вертолетная площадка – по словам местных жителей, оттуда до резиденции Путин летает на вертолете.

“Проект” пишет, что аналогичные секретные станции построены возле резиденций Путина в Сочи и Ново-Огарево, между ними президент передвигается на специальном бронированном поезде. В Москве спецпоезд отправляется с закрытого вокзала, который находится на станции “Москва-Каланчевская”. Обслуживают его две специальные бригады РЖД.