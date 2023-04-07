



Ален Делон выставит на аукцион свою коллекцию из 80 произведений искусства

Более 80 произведений искусства из частной коллекции знаменитого французского актера Алена Делона будет выставлена на аукционе Bonhams-Cornette de Saint Cyr в июне, сообщает France24.



В коллекции Делона есть работы Эжена Делакруа, Веронезе, Рауля Дюфи. В частности, картина Рауля Дюфи, написанная масляными красками, стоимостью от 600 тысяч до 800 тысяч евро и портрет Делакруа в 1825 году за 600 тысяч евро.



Всю коллекцию оценивают в 4-5 миллионов евро. К торгам картины покажут в Нью-Йорке, Гонконге, Женеве, Лондоне и Париже.



В 2007 году Делон уже распродал обширную коллекцию современных картин, заявив, что ненавидит идею посмертных продаж.



“Кто-то покупает машины, кто-то ходит к проституткам — я предпочитаю портреты. Я их купил ради страсти, а не инвестиций ради”, — говорил он тогда.



