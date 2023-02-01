



Алеку Болдуину официально предъявили обвинения в убийстве

Согласно судебным документам, поданным прокуратурой, актеру Алеку Болдуину и специалисту по оружию Ханне Гутьеррес-Рид были официально предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс во время съемок фильма "Ржавчина".



Окружной прокурор Санта-Фе Мэри Кармак-Олтвис подала обвинительные документы и изложила доказательства того, что обвиняемые неоднократно отклонялись от известных стандартов безопасности. Об этом сообщает Associated Press.



Отмечается, что прокурор выдвинула обвинения в непредумышленном убийстве по двум пунктам.



Первый пункт потребует доказательства халатности, что наказывается тюремным заключением на срок до 18 месяцев и штрафом в размере 5000 долларов в соответствии с законодательством Нью-Мексико.



Второй - безрассудное пренебрежение безопасностью "без должной осторожности и осмотрительности". Он влечет за собой наказание – 5-летнее заключение из-за того, что преступление было совершено с применением огнестрельного оружия.



Прокуроры заявили, что в конечном итоге присяжные могут решить, какое определение непредумышленного убийства использовать.

