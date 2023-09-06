



Алексей Панин объяснил пьяный дебош, устроенный в борделе Таллина

Одиозный актер Алексей Панин прокомментировал ночной загул в Таллине, в результате которого оказался в вытрезвителе.



Комментарий он предоставил российскому Telegram-каналу Baza.



По словам Панина, он разругался с сотрудниками борделя, после чего без "мордобоев и дебоша" его увезли в вытрезвитель.



"Я заехал ночью. В Эстонии у них здесь нельзя выпить. Ну, как и в России, собственно говоря, ночью. Выпить можно только в каких-то барах, которые работают допоздна, либо в публичных домах. Я туда приехал не за сексом, я приехал просто выпить. А сотрудники этого заведения мало того, что меня, мягко скажем, вставили на деньги, они еще умудрились на меня нажаловаться, наговорить с три короба того, что я не делал", - пояснил он.



Панин добавил, что отправился в центр города после вытрезвителя, чтобы пообедать и подумать, что делать дальше. Он пожаловался на то, что уже дважды отменялись рейсы в Париж, куда он собрался отправиться с дочерью.