



Александра Критоу: от чемпионки Украины до голливудской актрисы

За короткий промежуток времени Александра Критоу (Alexandra Creteau) смогла добиться значительных успехов в новых для нее сферах в США.

Съемки в кино

В Украине Александра профессионально занималась карате, и уже в 18 лет стала чемпионкой многих соревнований. Спустя несколько лет она приняла решение перебраться в США и попробовать себя в роли модели. Параллельно с этим Alexandra Creteau активно вела свои соцсети, что в дальнейшем позволило ей стать инстаграм-инфлюенсером и сотрудничать с американскими брендами.

На работе в модельном бизнесе Александра не остановилась и решила начать сниматься в кино.

Без связей и без агента, Александра начала самостоятельно искать роли, проходить кастинги. Этот труд не прошел даром и начинающая актриса стала получать сперва эпизодические, а затем и полноценные роли в разных проектах. Это могло быть и экспериментальное студенческое кино, и короткометражные фильмы.



Благодаря спортивному прошлому, Александру стали приглашать в боевики и триллеры. Так, например, она стала дублершей на крупных голливудских проектах: Американская история ужасов и Люди Икс: Новые мутанты.

Последний проект, в котором снялась Alexandra Creteau — «Сканер памяти». Фильм недавно вышел в прокат и его можно посмотреть на стриминговых площадках.



Всего за несколько лет актриса снялась в десятках короткометражных и полнометражных фильмов. Это весьма впечатляющий показатель для начала карьеры и хороший старт для более крупных проектов.

Личная жизнь

Съемки в кино не только дают возможность самореализации для Александры, но и стали местом, где она встретила свою любовь. В 2021 году актриса вышла замуж за Дэвида Мурриетту (David Murrietta Jr).

У пары было две церемонии. Одна небольшая, на пляже Реган (Regan Beach), на озере Тахо, на которую были приглашены только родственники и самые близкие друзья. Немного позже, вторая — недалеко от Лос-Анджелеса, на винодельни в Орандж Коунт.

Ее избранник также актер, несколько лет снимается на площадках Голливуда.

Пара помогает друг другу в карьере: помогают с ролями, прохождением кастингом и созданием профессиональных фото для портфолио. Кроме того, благодаря влиянию Александры David Murrietta также стал активно вести свои соцсети. Только на инстаграм актера подписалось более 100 тысяч подписчиков.

Собственные проекты

Сегодня Alexandra Creteau продолжает работать как модель и актриса, но также и развивает свои проекты. Во-первых, это ее блог в Instagram — @alexandracreteau и на Youtube. Актриса снимает лайфстайл видео про свою жизнь, влоги з путешествий. Также у нее есть совместный канал с мужем — Dalex Vlogs. Здесь пара выкладывает видео об отношениях, дает советы и рассказывает о своей рутине.

Во-вторых, еще одна деятельность Александры Критоу, также связана с кино — продюсирование собственных фильмов. Актриса написала сценарий, спродюсировала и снялакороткометражный фильм — «Несовершенное соблазнение». Фильм был тепло принят критиками и получил награды на кинофестивалях США.

Также недавно актриса выпустила свою книгу — криминальный роман «Скандал в Майами: преступный межрасовый роман».



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