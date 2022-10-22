



Алек Болдуин вспомнил о годовщине трагедии на съемочной площадке "Ржавчины"

21 октября исполнился ровно год с трагического случая на съемочной площадке фильма "Ржавчина", где актер Алек Болдуин застрелил украинку Галину Хатчинс, которая работала оператором.



По случаю годовщины актер опубликовал в своем Instagram фотографию погибшей и написал: "Ровно год прошел с того дня".



Однако жест не оценили пользователи сети и обрушились на Болдуина с критикой.



"Ты публикуешь то, за что тебе должно быть стыдно! Ты бесчувственный!", "Год назад ты ее убил… как храбро публиковать это", "Это твоя вина, а не случайность. Ты должен за это ответить", "Этот пост неуместен, это ты ее убил", — пишут в комментариях под публикацией.

