



Алек Болдуин после операции записал первое видео

Американского актера Алека Болдуина недавно прооперировали. Его беспокоила хроническая боль в ноге при длительной ходьбе. Звезду Голливуда уже выписали из больницы. В видео, которое он записал для поклонников, признался, что отказался принимать лекарства, но будет соблюдать постельный режим.



65-летний актер поделился, что проблемы с его ногами начались еще пять лет назад. Хотя операция была необходима еще два года назад, Алеку Болдуину не удалось найти свободное время в своем заполненном графике.



“Было тяжело, но у меня не было времени заниматься этим с точки зрения работы и графика. У меня не было 4 – 6 недель, чтобы ограничить себя таким образом”, – сказал актер.



По его словам, когда он наконец-то собрался на операцию, ему пришлось ее отменить из-за проблем с анализами. Врачи не были удовлетворены уровнем сахара в его крови. Сейчас актер чувствует себя хорошо, однако планирует отказаться от некоторых лекарств из-за побочных эффектов.

