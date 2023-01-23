



Алек Болдуин из-за юридических проблем дешево продает свой дом в Хэмптоне

Актер Алек Болдуин снизил цену на свое поместье в Хэмптоне более чем на 4 миллиона долларов на прошлой неделе, всего за несколько дней до того, как было объявлено, что ему будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс со смертельным исходом на съемках фильма “Ржавчина”.



В четверг прокуратура Нью-Мексико объявила, что Болдуину, продюсеру и исполнителю главной роли в вестерне, будет предъявлено обвинение по двум пунктам обвинения в непредумышленном убийстве. Он держал в руках пистолет, который выстрелил, убив Хатчинса и ранив режиссера фильма Джоэла Соузы 21 октября 2021 года.



Участок Болдуина площадью в несколько гектаров в Амагансетте впервые появился на рынке в ноябре по цене в 29 миллионов долларов. На прошлой неделе цена была снижена до 24,9 миллиона долларов.



В центре поместья находится современный фермерский дом площадью более 1 000 м². В доме с четырьмя спальнями есть кухня-столовая, кинотеатр, дегустационный зал и библиотека с деревянными панелями. Кроме того, есть крытые веранды и два балкона с видом на окружающий природный заповедник.

Снаружи к павильону с камином из камня примыкают торкрет-бассейн и СПА, а также огород.

64-летний Болдуин называл поместье своим домом с 1996 года, когда он купил его за 1,75 миллиона долларов.