



Албания: новый аэропорт угрожает экологии лагун

Новый международный аэропорт стоимостью в несколько миллионов евро недалеко от прибрежного албанского города Влера обеспечит сотни рабочих мест для местных жителей. Но экологи предупреждают, что это может нанести непоправимый ущерб хрупким экосистемам охраняемых лагун, в которых обитают фламинго, пеликаны и миллионы других перелетных птиц.



Новый международный аэропорт Албании стоимостью 104 миллиона евро (125 миллионов долларов) — третий в стране — в настоящее время строится в опасной близости от лагуны Нарта, примерно в 10 километрах к северу от города Влера. Ожидается, что аэропорт начнет работу в 2025 году. Он будет иметь взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км и, как ожидается, будет обслуживать до 2 миллионов пассажиров в год.



Строительная техника и рабочие швейцарской компании Mabco Constructions в настоящее время заняты строительством взлетно-посадочной полосы, а также дороги, соединяющей аэропорт с шоссе.



Жители близлежащей деревни, насчитывающей 1000 человек, видят в аэропорту шанс получить работу и возможность для лучшей жизни.



Но Александр Трайс из организации по защите и сохранению окружающей среды в Албании (PPNEA) говорит, что аэропорт представляет серьезную угрозу для лагуны Нарта и лагуны Караваста на севере, и экологи начали судебное разбирательство, чтобы остановить строительство.



Миллионы перелетных птиц используют лагуны в качестве остановки для отдыха в рамках Адриатического пролетного пути, маршрута, по которому птицы путешествуют из Центральной и Северной Европы в Африку. Ежегодно лагуны посещают до 3000 фламинго и пеликанов.



Нико Думани из неправительственной организации "Сохранение и защита окружающей среды Влеры" обвиняет правительство в изменении заранее утвержденного плана, определяющего охраняемую зону, чтобы включить часть лагуны в планы строительства аэропорта.



Аннет Спангенберг из немецкой природоохранной группы EuroNatur сказала, что лагуна Нарта является частью экологической сети заповедных территорий, направленных на долгосрочное выживание видов птиц и мест их обитания.



В Министерстве туризма и окружающей среды говорят, что проконсультировались с местными жителями и экспертами. Новый аэропорт создаст не менее 1500 рабочих мест. Министерство сообщило, что это место было выбрано "как наиболее благоприятная альтернатива" для аэропорта.



Но в прошлогоднем отчете Европейского союза по Албании отмечалось, что работы над аэропортом начались в декабре 2021 года "в нарушение национальных законов и международных конвенций о защите биоразнообразия, которые уже были ратифицированы".



Экологи также опасаются, что птицы могут угрожать безопасности полетов.



На своем последнем заседании в декабре прошлого года Постоянный комитет Бернской конвенции призвал правительство Албании "приостановить строительство аэропорта из-за его явного несоблюдения национальных и международных законов".



В министерстве заявили, что "будет применен ряд защитных мер".

