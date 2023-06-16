



Аль Пачино стал отцом в четвертый раз: Родители уже выбрали имя

83-летний легендарный Аль Пачино в четвертый раз стал отцом. Еще одного сына ему родила молодая избранница актера Нур Альфалла.



О рождении ребенка стало известно от представителя звезды "Крестного отца". На данный момент пара уже находится дома.



Представитель актера заявил, что у 83-летнего актера и его 29-летней любимой родился сын, которого назвали Романом.



О новых отношениях Аль Пачино стало известно еще в 2022 году. Беременность девушка долго скрывала от общества. Позже новости об ее интересном положении просочились в прессу, а сам актер был шокирован таким известием.



Аль Пачино утверждал, что он не может иметь детей из-за болезни, вызвавшей бесплодие. Поэтому он настаивал, чтобы Альфалла сделала ДНК-тест. Анализ подтвердил отцовство.