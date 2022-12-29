Новости » Life Style
Актриса Шира Хаас "потеет в зале" перед съемками для фильма Marvel
29.12.2022 09:41 Ольга Белозерова

Актриса Шира Хаас "потеет в зале" перед съемками для фильма Marvel

Израильская актриса Шира Хаас недавно получила роль в фильме Marvel, в котором она сыграет персонажа комиксов Сабру. 

С тех пор звезда усердно трудится в спортзале, чтобы привести свое тело в тонус для этой роли, сообщает Ynet.

Шира Хаас регулярно делится со своими подписчиками в Instagram свежими снимками из тренажерного зала.

Фильм "Капитан Америка: Новый мировой порядок", в котором появится Хаас, должен выйти в кинотеатрах весной 2024 года.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы