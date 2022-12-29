



Актриса Шира Хаас "потеет в зале" перед съемками для фильма Marvel

Израильская актриса Шира Хаас недавно получила роль в фильме Marvel, в котором она сыграет персонажа комиксов Сабру.



С тех пор звезда усердно трудится в спортзале, чтобы привести свое тело в тонус для этой роли, сообщает Ynet.



Шира Хаас регулярно делится со своими подписчиками в Instagram свежими снимками из тренажерного зала.



Фильм "Капитан Америка: Новый мировой порядок", в котором появится Хаас, должен выйти в кинотеатрах весной 2024 года.