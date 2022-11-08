Новости » Life Style
Актриса Ребел Уилсон впервые стала мамой: фото
08.11.2022 08:41 Ольга Белозерова

Актриса Ребел Уилсон впервые стала мамой: фото

Известная актриса Ребел Уилсон впервые стала мамой, о чем она сообщила в своем Instagram.

Звезда, состоящая в отношениях с другой девушкой, прибегла к суррогатному материнству, чтобы стать мамой. Ребел Уилсон назвала свою дочь Ройс Лилиан.

"Я даже не могу описать свою любовь к ней, она прекрасное чудо! Я навсегда благодарна всем, кто участвовал (вы знаете, кто вы), но особенно я хочу поблагодарить мою прекрасную суррогатную мать, которая носила ее и родила с такой грацией и заботой. Спасибо, что помогла мне создать собственную семью, это удивительный подарок. Лучший подарок", - написала актриса. 


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы