



Актриса Ребел Уилсон впервые стала мамой: фото

Известная актриса Ребел Уилсон впервые стала мамой, о чем она сообщила в своем Instagram.



Звезда, состоящая в отношениях с другой девушкой, прибегла к суррогатному материнству, чтобы стать мамой. Ребел Уилсон назвала свою дочь Ройс Лилиан.



"Я даже не могу описать свою любовь к ней, она прекрасное чудо! Я навсегда благодарна всем, кто участвовал (вы знаете, кто вы), но особенно я хочу поблагодарить мою прекрасную суррогатную мать, которая носила ее и родила с такой грацией и заботой. Спасибо, что помогла мне создать собственную семью, это удивительный подарок. Лучший подарок", - написала актриса.





