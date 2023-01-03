



Актриса Настасья Самбурская опубликовала фото без одежды

Фото и видео без одежды опубликовала в Instagram актриса Настасья Самбурская. В кадре она в красном парике и черных туфлях прикрывает тело большой сумкой модного бренда.



“Это Гамора из "Стражей Галактики"”, – объяснила идею образа Самбурская. На видео ее заливает зеленый свет.

Новогодние каникулы знаменитость проводит в Дубае в компании подруги, актрисы Натальи Рудовой. В своем аккаунте Рудова рассказала, что вечером 1 января они с Самбурской отправились на шопинг, где накупили много обуви.Ранее праздничный танец Самбурской в бикини попал на видео. Актриса попросила обратить внимание на ее главный итог прошедшего года — она заметно похудела.