



Актриса Джейн Фонда больна раком

Известная актриса Джейн Фонда рассказала, что больна раком.



Она написала пост в Instagram, в котором рассказала, что ей поставили диагноз - Неходжкинская лимфома.



"Это очень хорошо поддающийся лечению рак. 80% людей выживают, так что мне очень повезло. Я прохожу химиотерапию в течение 6 месяцев и довольно хорошо справляюсь с лечением", - написала Фонда.



Джейн Фонда известна публике по фильмам "Джулия", "Возвращение домой", "Любовь по рецепту и без" и другим. Актриса является обладательницей двух премий "Оскар".



