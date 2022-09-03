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Актриса Джейн Фонда больна раком
03.09.2022 05:52 Ольга Белозерова

Актриса Джейн Фонда больна раком

Известная актриса Джейн Фонда рассказала, что больна раком.

Она написала пост в Instagram, в котором рассказала, что ей поставили диагноз - Неходжкинская лимфома.

"Это очень хорошо поддающийся лечению рак. 80% людей выживают, так что мне очень повезло. Я прохожу химиотерапию в течение 6 месяцев и довольно хорошо справляюсь с лечением", - написала Фонда.

Джейн Фонда известна публике по фильмам "Джулия", "Возвращение домой", "Любовь по рецепту и без" и другим. Актриса является обладательницей двух премий "Оскар". 

 

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