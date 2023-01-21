



Актриса Брук Шилдс призналась, что пережила изнасилование

Знаменитая актриса Брук Шилдс, звезда фильма "Голубая лагуна", призналась, что была изнасилована в молодости.



Актриса сделала шокирующее признание в документальном фильме "Pretty Baby", сообщает Entertainment Weekly.



Шилдс не назвала имя насильника, но подробно описала события сексуального насилия, которые произошли вскоре после того, как она окончила колледж в Принстоне, в период, когда она изо всех сил пыталась найти работу.



Актриса рассказала, что встретилась с человеком, изнасиловавшим ее, за ужином, якобы для обсуждения работы. Затем она вернулась в его гостиничный номер, чтобы дождаться вызова такси.



Брук Шилдс рассказала, что мужчина вскоре тоже пришел в номер, но был голым. Шилдс объяснила, что не пыталась убежать, потому что боялась, что это спровоцирует дальнейшее физическое насилие.



"Я боялась, что меня задушат или что-то в этом роде. Поэтому я особо не боролась. Я не боролась. Я просто совершенно замерла", - сказала актриса.



Актриса долгое время даже не воспринимала произошедшее как сексуальное насилие, даже когда ей об этом сказал ее специалист по безопасности Гэвин де Беккер.



"Он сказал: "Это изнасилование". И я сказала: "Я не хочу в это верить", - вспомнила Брук Шилдс.