



Активисты прошли маршем ко входу на Храмовую Гору

Около 100 активистов организации Beyadenu, которая защищает права евреев на Храмовой горе, прошли маршем по улицам Старого Города ко входу на Храмовую гору, чтобы отпраздновать День Иерусалима.



Участники ежегодного мероприятия пели, танцевали и размахивали израильскими флагами, надпись на которых гласила: "Храмовая гора - сердце сионизма".



"Марш по старому городу с израильскими флагами — это не провокация. Мы продолжим работать над усилением осознания суверенитета среди израильской общественности, и мы покажем судам и полиции, что мы не согласимся принять драконовскую и незаконную политику запретительных судебных приказов", - сказал гендиректор организации Beyadenu, которая защищает права евреев на Храмовой горе Том Нисани.



В отношении него был издан запретительный судебный приказ, согласно которому Нисани не разрешается входить на Храмовую Гору или в Старый Город до 16 июня 2023 года "из-за угрозы безопасности".