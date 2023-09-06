



Активист хочет переименовать шоссе № 60 в “Библейскую дорогу”

Большинству израильтян знакомо шоссе №60 – главная артерия, которая идет от Нацерета на севере через Иерусалим и далее до Беэр-Шевы на юге. Если активист Ишай Флейшер добьется своего, историческое значение маршрута, известного как “Библейская дорога”, станет одинаково общеизвестным как в еврейском государстве, так и во всем мире.



Флейшер возглавляет инициативу по повышению осведомленности о важности маршрута, который существует уже более 4000 лет и включает в себя библейские достопримечательности, важные как для евреев, так и для христиан. Планы по восстановлению “Библейской дороги” включают создание центров для посетителей, остановок для отдыха, образовательных живописных смотровых площадок и специального приложения, которое будет проводить путешественников по древним местам и их историям, обеспечивая при этом доступ к современным удобствам на шоссе.



Маршрут становится естественным туристическим направлением, если учесть библейские города и места, расположенные вдоль шоссе 60:

Беэр-Шева,

Хеврон,

Бейт-Лехем,

Иерусалим,

Бейт-Эль,

Силом,

Шехем.

“Бывший посол США в Израиле Дэвид Фридман и бывший госсекретарь США Майк Помпео активно продвигают эту концепцию с помощью полнометражного фильма под названием “Шоссе 60: Библейская дорога”, – отметил Флейшер. “ Дэвид Фридман проделал потрясающую работу по продвижению истории Библейской дороги, создав новаторский фильм, который соединяет любителей Библии с местами, где Библия происходила на Земле Израиля”, – сказал он в 6 сентября в интервью.



В проекте по продвижению маршрута как объекта всемирного наследия в конечном итоге будут участвовать министерства наследия и транспорта Израиля, министр наследия Амихай Элияху решительно поддерживает этот проект. Флейшер и его команда продвигают эту концепцию на политическом уровне, пытаясь убедить комитет Кнессета изменить название шоссе №60 на “Маршрут 60: Дерех ха-Танах” (Библейская дорога).



“Мы не меняем арабские деревни по пути; это дорога. Мы не фокусируемся на этом. Мы сосредоточены на местах, куда вы можете пойти и чувствовать себя прекрасно. Цель состоит в том, чтобы добраться, например, до смотровой площадки гробницы Иосифа или добраться до Беэр-Шевы. Для нас очень важно добиться того, чтобы наш проект не был политическим”, – подчеркнул Флейшер.



По его мнению, проект также откроет путь к росту туристической активности на всем протяжении маршрута и создаст выгодные возможности для тех, кто желает воспользоваться этой инициативой.



“Все, кто захочет, получат выгоду”, – отметил Флейшер. “Занимайтесь бизнесом! Будет много туристов, которые приедут познакомиться с Библией, так что вы сможете продавать библейские вещи. Именно это происходит в Старом городе Иерусалима и других местах, и многие христиане и арабы получают выгоду от христианского туризма. Сюда может прийти любой, кто хочет стать частью библейской экономики”.