



Актеру Александру Збруеву стало плохо из-за "эмоциональной вспышки"

Российский актер Александр Збруев рассказал, почему ему потребовалась экстренная помощь врачей.



В комментарии для РБК Збруев сказал, что обратился к медикам из-за "эмоциональной вспышки".



По словам актера, такое состояние было связано с тем, "что происходит вокруг" и смертью Инны Чуриковой, с которой он много лет вместе играл в театре.



"Просто поднялось давление, приехали медики, сбросили давление. Сейчас все нормально, работаю", - заявил Александр Збруев.



