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Актеру Александру Збруеву стало плохо из-за "эмоциональной вспышки"
23.01.2023 12:25 Ольга Белозерова

Актеру Александру Збруеву стало плохо из-за "эмоциональной вспышки"

Российский актер Александр Збруев рассказал, почему ему потребовалась экстренная помощь врачей.

В комментарии для РБК Збруев сказал, что обратился к медикам из-за "эмоциональной вспышки".

По словам актера, такое состояние было связано с тем, "что происходит вокруг" и смертью Инны Чуриковой, с которой он много лет вместе играл в театре.

"Просто поднялось давление, приехали медики, сбросили давление. Сейчас все нормально, работаю", - заявил Александр Збруев.

 

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