Актеру Александру Збруеву стало плохо из-за "эмоциональной вспышки"
Российский актер Александр Збруев рассказал, почему ему потребовалась экстренная помощь врачей.
В комментарии для РБК Збруев сказал, что обратился к медикам из-за "эмоциональной вспышки".
По словам актера, такое состояние было связано с тем, "что происходит вокруг" и смертью Инны Чуриковой, с которой он много лет вместе играл в театре.
"Просто поднялось давление, приехали медики, сбросили давление. Сейчас все нормально, работаю", - заявил Александр Збруев.