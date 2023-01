Актера из сериала "Уэнздей" обвинили в изнасиловании

Актера Перси Хайнса Уайта, прославившегося после сериала "Уэнздей", обвинили в изнасиловании.



Как сообщает УНИАН, несколько девушек рассказали о непристойном поведении Уайта в годы, когда он учился в старшей школе. По рассказам девушек, актер домогался их, отправлял непристойные фото, насиловал.



Одна из пострадавших рассказала свою историю в Twitter. По ее словам, Уайт с друзьями часто устраивал вечеринки, на которые приглашал девушек. Они их спаивали, накуривали и насиловали.



Еще одна девушка рассказала, что была изнасилована в подвале дома Уайта. После инцидента актер позвонил девушке и просил не сообщать в полицию.





