



Актера из фильма "Один дома" обвинили в изнасиловании

Власти Нью-Йорка расследуют обвинение в изнасиловании, которое девушка выдвинула против актера Девина Рэтрея, который наиболее известен по фильму "Один дома", где он сыграл старшего брата главного героя.



Об этом сообщает CNN.



Девушка по имени Лиза Смит обратилась в прокуратуру по поводу заявления в полицию, которое она подала еще в 2017 году, обвинив Рэтрея в изнасиловании. Девушка решила узнать, почему дело тогда не было рассмотрено.



Смит заявила, что была "опустошена", тем, что власти не смогли полностью расследовать ее заявление, когда она заявила об изнасиловании впервые. По ее словам, прокуроры ошибочно полагали, что она хотела остаться анонимной и не хотела выдвигать обвинения.



По версии Смит, она дружила с актером около 15 лет до нападения, которое произошло 21 сентября 2017 года. Тогда Рэтрей наливал всем напитки, но, по словам, девушки, дал ей отдельный стакан. Она выпила и почувствовала усталость, Рэтрей посоветовал ей остаться и поспать на диване. Девушка считает, что была под наркотиками. По ее словам, Рэтрей насиловал ее в течение того, что казалось "вечностью".



Официальные обвинения в адрес Девина Рэтрея в связи с заявлением Лизы Смит пока не были выдвинуты. Сам актер отвергает все обвинения со стороны девушки, утверждая, что в 2017 году у него было секса с Лизой Смит.

