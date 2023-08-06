



Актера Ивана Краско выписали из больницы после трех недель реабилитации

91-летнего актера Ивана Краско выписали из центра имени Алмазова спустя несколько недель реабилитации после удаления тромба. Его госпитализировали в реанимацию 13 июля прямо с дачи, где он отдыхал. Артист почувствовал себя плохо, у него отнялась рука и нога. Он успел позвать на помощь младшего сына Федора, который и вызвал врачей.



18 июля Ивана Краско перевели из реанимации в неврологическое отделение. Но только 4 августа реабилитация полностью завершилась и пожилого актера отпустили домой.



“Ивана Ивановича госпитализировали из-за тромба. В итоге провели операцию, тромб достали, состояние улучшается”, – сообщила тогда ассистент актера.



За эти несколько недель Иван Краско пережил операцию, галлюцинации и восстановление. После того как тромб достали, врачи провели артисту седацию, чтобы он мог побольше спать и восстанавливаться.



Сообщается, что из больницы Краско выписался в прекрасном расположении духа. Сейчас состояние актера стабильное.

