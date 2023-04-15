



Актер Пореченков отказался идти воевать против Украины

Российский актер Михаил Пореченков, который считает себя "патриотом" и поддерживает войну в Украину, сам воевать идти отказывается.



Об этом он сказал в недавнем интервью "Комсомольской правде".



"Я бы отправился, конечно… Но давайте каждый будет на своем месте будет. Я так скажу, я снят с воинского учета по возрасту", - сказал он.



По словам Пореченкова, из дома он может больше "помочь", чем если пойдет воевать лично. Он подтвердил, что помогает с "гуманитарной помощью", но какой именно - говорить не стал.



Будем делать все, что будет помогать нашей родине", - добавил он.

