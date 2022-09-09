



Актер Ниро Леви пошел на поправку

Актер Ниро Леви, который был сбит автомобилем 26 августа, пошел на поправку.



54-летний Леви обратился к своим поклонникам, поблагодарив их за молитвы и поддержку.



"Я потихоньку восстанавливаюсь, во многом благодаря вам... Люблю народ Израиля, желаю всем здоровья", - сказал он.



По словам артиста, он возвращается к жизни "благодаря народу Израиля и любви, безусловной любви".

