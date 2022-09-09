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Актер Ниро Леви пошел на поправку
09.09.2022 18:40 Александр Юзовский

Актер Ниро Леви пошел на поправку

Актер Ниро Леви, который был сбит автомобилем 26 августа, пошел на поправку.

54-летний Леви обратился к своим поклонникам, поблагодарив их за молитвы и поддержку.

"Я потихоньку восстанавливаюсь, во многом благодаря вам... Люблю народ Израиля, желаю всем здоровья", - сказал он.

По словам артиста, он возвращается к жизни "благодаря народу Израиля и любви, безусловной любви".

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