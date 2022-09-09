Актер Ниро Леви пошел на поправку
Актер Ниро Леви, который был сбит автомобилем 26 августа, пошел на поправку.
54-летний Леви обратился к своим поклонникам, поблагодарив их за молитвы и поддержку.
"Я потихоньку восстанавливаюсь, во многом благодаря вам... Люблю народ Израиля, желаю всем здоровья", - сказал он.
По словам артиста, он возвращается к жизни "благодаря народу Израиля и любви, безусловной любви".
השחקן נירו לוי שנפצע בתאונת דרכים מודה לעם ישראל על התפילות והמעשים טובים לצד הרב מאיר בלוך מעמותת 'הכל מהלב' pic.twitter.com/0khVWqSvzW— סוליקו (@soliko_) September 9, 2022