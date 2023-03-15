



Актер Назаров: у России нет надежды на лучшее будущее

У России не осталось ничего, даже надежды на лучшее будущее.



Такое мнение выразил актер Дмитрий Назаров в интервью Екатерине Гордеевой.



Он подчеркнул, что Кремль сделал все для того, чтобы лишить россиян возможности покинуть свою страну.



"На это был сделан расчет: чтобы люди не могли заработать, чтобы жили от зарплаты до зарплаты и одалживали деньги у родственников или друзей. А сесть в свой автомобиль или на самолет и уехать. И даже если поедут, то - куда? Что есть? А как дети? Эта страна лишила их этой возможности - работать, иметь финансовую подушку", - отметил он.



По мнению Назарова, россияне все бы покинули свою страну, если бы представилась такая возможность.



"Промышленности нет - ни тяжелой, ни легкой, ни военной. Ничего нет. И перспектив нет. И надежды нет, что это появится. Потому что мы заняты другими вещами. Но мы "одобряем", потому что у нас "такая хорошая вертикаль и скрепы ". Кто эта вертикаль, какие скрепы?! Народ этого не знает", - добавил он.



