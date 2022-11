Актер Майкл Джей Фокс получил почетный "Оскар"

Звезда "Назад в будущее" Майкл Джей Фокс получил почетный "Оскар" за свою работу, благодаря которой было собрано 1,5 миллиарда долларов на исследования болезни Паркинсона.



Актер получил гуманитарную премию Джина Хершолта от совета управляющих Академии кинематографических искусств и наук, которая раздает "Оскары".



Фоксу поставили диагноз болезни Паркинсона, нервного расстройства, которое вызывает тремор и другие симптомы, в возрасте 29 лет. Позже он свернул свою актерскую карьеру и основал Фонд исследований болезни, чтобы профинансировать поиски лекарства, сообщает Globe and Mail.



Награду Майклу Джею Фоксу вручил другой актер - Вуди Харрельсон.





